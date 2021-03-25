Названо модні речі, без яких не обійтися у 2021 році. Фото

Юля Ухіна Мода 17:13, 25.03.2021

У 2021 році стилісти роблять акцент на кількох речах, яким вони прогнозують довге життя в трендах. Серед них – топи з вирізом, джинси баггі та багато інших.

Так, цей одяг стане шикарним доповненням багатьох образів, тому його варто додати у свій гардероб. OBOZREVATEL пропонує ознайомитися з головними трендами (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Топ з вирізом

Вирізи на одязі – головний тренд 2021 року. Ефектні топи з таким елементом матимуть гарний вигляд у поєднанні з джинсами й шортами. Для створення більш формального образу носіть, наприклад, топ зі спідницею і подовженим жакетом.

Трендовий топ з вирізом
Instagram khaite_ny
Топ з вирізом
Instagram lefevrediary

Босоніжки з ремінцями

Босоніжки з тонкими ремінцями можна поєднувати як з джинсами та велосипедками, так і з різними сукнями та спідницями. Це взуття стане ефектним доповненням будь-якого образу.

Босоніжки з ремінцями
Instagram newbottega

Джинси баггі

Мішкуваті джинси – трендова альтернатива улюбленим скінні. Вони матимуть гарний вигляд з різними футболками, топами та жакетами. Образ можна доповнити як черевиками на підборах, так і кросівками.

Джинси баггі
Instagram lissyroddyy
Модні джинси баггі
Instagram handinfire

Сорочка оверсайз

Трендову широку сорочку у 2021 році варто заправляти всередину джинсів, футболок або спідниці, а також носити поверх літньої сукні та сарафану.

Сорочка оверсайз
Instagram lissyroddyy

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • названі три наймодніших головних убори цієї весни. Модний експерт Софія Коельйо розповіла, що в цьому році на піку популярності серед головних уборів буде панама, бейсболка і косинка. Настав час дізнатися про нові тренди трохи більше.

  • Яке взуття потрібно носити цієї весни. Стиліст Катерина Полякова розповіла, що є універсальні моделі взуття (база) і повна їхня протилежність – антитренди, які можуть зіпсувати образ. Тут важливо не помилитися, щоб завжди виглядати надзвичайно.

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Lady Мода

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