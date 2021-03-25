Названы модные вещи, без которых не обойтись в 2021 году. Фото

Юля Ухина Мода 17:13, 25.03.2021

В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. Среди них – топы с вырезом, джинсы багги и многие другие.

Так, эта одежда станет шикарным дополнением многих образов, поэтому ее стоит добавить в свой гардероб. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными трендами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Топ с вырезом

Вырезы на одежде – главный тренд 2021 года. Эффектные топы с таким элементом будут хорошо смотреться в сочетании с джинсами и шортами. Для создания более формального образа носите, к примеру, топ с юбкой и удлиненным жакетом.

Трендовый топ с вырезом
Instagram khaite_ny
Топ с вырезом
Instagram lefevrediary

Босоножки с ремешками

Босоножки с тонкими ремешками можно сочетать как с джинсами и велосипедками, так и с различными платьями и юбками. Данная обувь станет эффектным дополнением любого образа.

Босоножки с ремешками
Instagram newbottega

Джинсы багги

Мешковатые джинсы – трендовая альтернатива полюбившимся скинни. Они будут хорошо смотреться с различными футболками, топами и жакетами. Образ можно дополнить как ботинками на каблуке, так и кроссовками.

Джинсы багги
Instagram lissyroddyy
Модные джинсы багги
Instagram handinfire

Рубашка оверсайз

Трендовую широкую рубашку в 2021 году следует заправлять внутрь джинсов, леггинсов или юбки, а также носить поверх летнего платья и сарафана.

Рубашка оверсайз
Instagram lissyroddyy

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • названы три самых модных головных убора этой весны. Модный эксперт София Коэльо рассказала, что в этом году на пике популярности среди головных уборов будет панама, бейсболка и косынка. Пришло время узнать о новых трендах немного больше.

  • Какую обувь нужно носить этой весной. Стилист Екатерина Полякова рассказала, что есть универсальные модели обуви (база) и полная их противоположность – антитренды, которые могут испортить образ. Здесь важно не ошибиться, чтобы всегда выглядеть сногсшибательно.

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