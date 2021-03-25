Названы модные вещи, без которых не обойтись в 2021 году. Фото
В 2021 году стилисты делают акцент на нескольких вещах, которым они прогнозируют долгую жизнь в трендах. Среди них – топы с вырезом, джинсы багги и многие другие.
Так, эта одежда станет шикарным дополнением многих образов, поэтому ее стоит добавить в свой гардероб. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с главными трендами (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Топ с вырезом
Вырезы на одежде – главный тренд 2021 года. Эффектные топы с таким элементом будут хорошо смотреться в сочетании с джинсами и шортами. Для создания более формального образа носите, к примеру, топ с юбкой и удлиненным жакетом.
Босоножки с ремешками
Босоножки с тонкими ремешками можно сочетать как с джинсами и велосипедками, так и с различными платьями и юбками. Данная обувь станет эффектным дополнением любого образа.
Джинсы багги
Мешковатые джинсы – трендовая альтернатива полюбившимся скинни. Они будут хорошо смотреться с различными футболками, топами и жакетами. Образ можно дополнить как ботинками на каблуке, так и кроссовками.
Рубашка оверсайз
Трендовую широкую рубашку в 2021 году следует заправлять внутрь джинсов, леггинсов или юбки, а также носить поверх летнего платья и сарафана.
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