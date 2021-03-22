Названо головні тренди спідниць весни 2021. Фото

Любов Блажко
Любов Блажко
Мода
5,0 т.
Стиліст назвала наймодніші фасони спідниць

Стиліст Катерина Полякова назвала трендові фасони спідниць, які зроблять образ яскравим та жіночним. Шкіряні, міні, трикотажні – кожна модниця точно знайде свій варіант.

Міні-спідниця підкреслить стрункі ноги, а також додасть кокетливості вашому образу. Про це модний експерт написала на своїй сторінці в Instagram.

Міні-спідниці не здають модних позицій.

А ось довжина максі може поєднуватися як з класичними човниками, так і з грубими черевиками.

Максі-спідниці залишаються в тренді.

Шкіряні спідниці не здають модних позицій вже декілька сезонів. Такий варіант завжди виглядає безпрограшно. Крім того, шкіряну спідницю можна комбінувати з величезною кількістю речей у гардеробі.

Шкіряні спідниці будуть актуальними в цьому сезоні.

Трикотажні додадуть образу легкості та загадковості.

Трикотажні залишаються на піку популярності.

Джинсові відмінно підійдуть як для повсякденного образу, так і для більш святкового.

Джинсові спідниці – тренд цієї весни.

Спідниці із зав'язками на талії підкреслять фігуру і зроблять образ максимально привабливим.

Спідниці із зав'язками на талії будуть в тренді.

Спідниці-сітки важливо навчитися поєднувати з правильними речами. І якщо вам це вдалося, то таке вбрання підкорить своєю ефектністю і легкістю одночасно.

Спідниці сітки – тренд цієї весни.

"Пам'ятаємо, що всі тренди світу не потрібні в гардеробі. Беремо тільки те, що дуже подобається і відображає індивідуальний стиль", – резюмувала фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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