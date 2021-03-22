Названо головні тренди спідниць весни 2021. Фото
Стиліст Катерина Полякова назвала трендові фасони спідниць, які зроблять образ яскравим та жіночним. Шкіряні, міні, трикотажні – кожна модниця точно знайде свій варіант.
Міні-спідниця підкреслить стрункі ноги, а також додасть кокетливості вашому образу. Про це модний експерт написала на своїй сторінці в Instagram.
А ось довжина максі може поєднуватися як з класичними човниками, так і з грубими черевиками.
Шкіряні спідниці не здають модних позицій вже декілька сезонів. Такий варіант завжди виглядає безпрограшно. Крім того, шкіряну спідницю можна комбінувати з величезною кількістю речей у гардеробі.
Трикотажні додадуть образу легкості та загадковості.
Джинсові відмінно підійдуть як для повсякденного образу, так і для більш святкового.
Спідниці із зав'язками на талії підкреслять фігуру і зроблять образ максимально привабливим.
Спідниці-сітки важливо навчитися поєднувати з правильними речами. І якщо вам це вдалося, то таке вбрання підкорить своєю ефектністю і легкістю одночасно.
"Пам'ятаємо, що всі тренди світу не потрібні в гардеробі. Беремо тільки те, що дуже подобається і відображає індивідуальний стиль", – резюмувала фахівець.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
названі головні тренди джинсів 2021. Кльош, із заниженою талією, широкі – лише мала частина модних варіантів.
Як дати улюбленим речам друге життя. Все виявилося досить просто – трохи креативу і більше сміливості в образах.