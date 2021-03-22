Названы главные тренды юбок весны 2021. Фото

Любовь Блажко
Любовь Блажко
Мода
2,2 т.
Стилист назвала самые модные фасоны юбок

Стилист Екатерина Полякова назвала трендовые фасоны юбок, которые сделают образ ярким и женственным. Кожаные, мини, трикотажные – каждая модница точно найдет свой вариант.

Мини-юбка подчеркнет стройные ноги, а также добавит кокетливости вашему образу. Об этом модный эксперт написала на своей странице в Instagram.

Мини-юбки не сдают модных позиций

А вот длина макси может сочетаться как с классическими лодочками, так и с грубыми ботинками.

Макси-юбки остаются в тренде

Кожаные юбки не сдают модных позиций уже несколько сезонов. Такой вариант всегда выглядит беспроигрышно. Кроме того, кожаную юбку можно комбинировать с огромным количеством вещей в гардеробе.

Кожаные юбки будут актуальными в этом сезоне

Трикотажные добавят образу легкости и загадочности.

Трикотажные остаются на пике популярности

Джинсовые отлично подойдут как для повседневного образа, так и для более нарядного.

Джинсовые юбки – тренд этой весны.

Юбки с завязками на талии подчеркнут фигуру и сделают образ максимально привлекательным.

Юбки с завязками на талии будут в тренде

Юбки-сетки важно научиться сочетать с подходящими вещами. И если вам это удалось, то такой наряд покорит своей эффектностью и легкостью одновременно.

Юбки сетки – тренд этой весны.

"Помним, что все тренды мира не нужны в гардеробе. Берем только то, что очень нравится и отражает индивидуальный стиль", – резюмировала специалист.

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