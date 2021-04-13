Модні спідниці 2021: названо трендові фасони та моделі. Фото
Спідниця – це базовий елемент жіночого гардеробу, який доречний для різних стилів і ситуацій. У 2021 році в тренді будуть джинсові моделі, із зав'язками на талії, трикотажні та інші.
Вони зроблять ваш образ яскравим і жіночним. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з трендовими моделями й фасонами спідниць (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Джинсова спідниця
Спідницю з деніму можна носити з чим завгодно, складаючи образи в різних стилях. Біла сорочка, кроп-кардиган, масивний піджак або святкова блузка – вибирайте будь-який варіант.
Мініспідниця
Вона чудово підкреслить стрункі ноги, а також додасть кокетливості вашому образу. Поєднуйте мініспідницю з подовженим піджаком в чоловічому стилі. Під нього можна одягнути топ, футболку або водолазку.
Шкіряна спідниця
Шкіряні спідниці не здають модних позицій вже декілька сезонів. Такий варіант завжди виглядає безпрограшно.
Спідниця із зав'язками
Дуже стильний спосіб підкреслити талію і зробити її візуально тоншою. Спідниці із зав'язками у 2021 році обіцяють стати мало не головним модним хітом.
Трикотажна
М'які, універсальні, приємні до тіла і, що дуже важливо, вже давно стали класикою. Спідниці з трикотажу підходять як база на кожен день, так і в ролі основи для вечірнього образу.
У стилі препп
Коротенькі моделі зі складками, однотонні або в клітку, складуть відмінну базу для ваших образів. Поєднуй подібні моделі з грубими деталями – на контрасті буде виглядати ефектно.
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