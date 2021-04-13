Модні спідниці 2021: названо трендові фасони та моделі. Фото

Спідниця – це базовий елемент жіночого гардеробу, який доречний для різних стилів і ситуацій. У 2021 році в тренді будуть джинсові моделі, із зав'язками на талії, трикотажні та інші.

Вони зроблять ваш образ яскравим і жіночним. OBOZREVATEL пропонує детальніше ознайомитися з трендовими моделями й фасонами спідниць (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Джинсова спідниця

Спідницю з деніму можна носити з чим завгодно, складаючи образи в різних стилях. Біла сорочка, кроп-кардиган, масивний піджак або святкова блузка – вибирайте будь-який варіант.

Модна джинсова спідниця glamadvice.ru

Модна джинсова спідниця krasotka.cc

Мініспідниця

Вона чудово підкреслить стрункі ноги, а також додасть кокетливості вашому образу. Поєднуйте мініспідницю з подовженим піджаком в чоловічому стилі. Під нього можна одягнути топ, футболку або водолазку.

Модна мініспідниця glamadvice.ru

Модна мініспідниця krasotka.cc

Шкіряна спідниця

Шкіряні спідниці не здають модних позицій вже декілька сезонів. Такий варіант завжди виглядає безпрограшно.

Модна шкіряна спідниця lifestylewomens.ru

Модна шкіряна спідниця confettissimo.com

Спідниця із зав'язками

Дуже стильний спосіб підкреслити талію і зробити її візуально тоншою. Спідниці із зав'язками у 2021 році обіцяють стати мало не головним модним хітом.

Модна спідниця із зав'язками pinterest.com

Трикотажна

М'які, універсальні, приємні до тіла і, що дуже важливо, вже давно стали класикою. Спідниці з трикотажу підходять як база на кожен день, так і в ролі основи для вечірнього образу.

Модна трикотажна спідниця pinterest.com

У стилі препп

Коротенькі моделі зі складками, однотонні або в клітку, складуть відмінну базу для ваших образів. Поєднуй подібні моделі з грубими деталями – на контрасті буде виглядати ефектно.

Модна спідниця в стилі препп pinterest.com

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