Модные юбки 2021: названы трендовые фасоны и модели. Фото

Юбка – это базовый элемент женского гардероба, который уместен для разных стилей и ситуаций. В 2021 году в тренде будут джинсовые модели, с завязками на талии, трикотажные и другие.

Они сделают ваш образ ярким и женственным. OBOZREVATEL предлагает подробнее ознакомиться с трендовыми моделями и фасонами юбок (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Джинсовая юбка

Юбку из денима можно носить с чем угодно, составляя образы в разных стилях. Белая рубашка, кроп-кардиган, массивный пиджак или нарядная блузка – выбирайте любой вариант.

Модная джинсовая юбка glamadvice.ru

Модная джинсовая юбка krasotka.cc

Мини-юбка

Она отлично подчеркнет стройные ноги, а также добавит кокетливости вашему образу. Сочетайте мини-юбку с удлиненным пиджаком в мужском стиле. Под него можно надеть топ, футболку или водолазку.

Модная мини-юбка glamadvice.ru

Модная мини-юбка krasotka.cc

Кожаная юбка

Кожаные юбки не сдают модных позиций уже несколько сезонов. Такой вариант всегда выглядит беспроигрышно.

Модная кожаная юбка lifestylewomens.ru

Модная кожаная юбка confettissimo.com

Юбка с завязками

Очень стильный способ подчеркнуть талию и сделать ее визуально тоньше. Юбки с завязками в 2021 году обещают стать чуть ли не главным модным хитом.

Модная юбка с завязками pinterest.com

Трикотажная

Мягкие, универсальные, приятные к телу и, что очень важно, уже давно ставшие классикой. Юбки из трикотажа подходят как в качестве базы на каждый день, так и в роли основы для вечернего образа.

Модная трикотажная юбка pinterest.com

В стиле преппи

Коротенькие модели со складками, однотонные или в клетку, составят отличную базу для ваших образов. Сочетай подобные модели с грубыми деталями – на контрасте будет смотреться эффектно.

Модная юбка в стиле преппи pinterest.com

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