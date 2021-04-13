Джинси з низькою посадкою повернулися в моду: як і з чим їх носити

Юля Ухіна Мода 14:14, 13.04.2021 Оновлено: 14:48, 13.04.2021

У 2021 році в моду несподівано повернувся головний тренд початку нульових – джинси з низькою посадкою. Вони можуть бути кльошними, повністю прямими або ж звуженими до низу.

Про це повідомляє видання Metro. За словами інсайдерів, таку модель слід носити з укороченою майкою або довгим топом. Поєднуйте їх також з великим кардиганом або футболкою, щоб створити невимушений образ.

"Ключ до вирішення дилеми джинсів з низькою посадкою – впевненість. Носіть їх з чимось, що викликає у вас сенсацію", – йдеться в публікації.

Джинси з низькою посадкою повернулися в моду
vogue.ua
Модні джинси з низькою посадкою
news-intime.ru
Як носити джинси з низькою посадкою у 2021 році
news-intime.ru
Модні джинси з низькою посадкою 2021
vogue.ua
Модні джинси з низькою посадкою
subdued.com
Модні джинси з низькою посадкою
subdued.com

Зазначається, що багатьом знаменитостям вже полюбився цей тренд. Наприклад, супермодель Белла Хадід опублікувала в особистому Instagram-акаунті фото, де позувала в темно-синіх джинсах з низькою посадкою. Вона доповнила їх червоною футболкою в смужку з ґудзиками.

Белла Хадід в джинсах з низькою посадкою
Instagram Белли Хадід

Також цю модель випробували Кендалл Дженнер, Хейлі Бібер, Джіджі Хадід, Кеті Холмс й багато інших зірок.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що з'явився новий мікротренд 2021. Цьогоріч на піку популярності прикраси з бісеру, черепашок, перлів і намистин, які зацікавили модниць ще влітку 2020.

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Lady Мода

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