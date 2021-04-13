Джинсы с низкой посадкой вернулись в моду: как и с чем их носить

В 2021 году в моду неожиданно вернулся главный тренд начала нулевых – джинсы с низкой посадкой. Они могут быть клешными, полностью прямыми или же зауженными к низу.

Об этом сообщает издание Metro. По словам инсайдеров, такую модель следует носить с укороченной майкой или длинным топом. Сочетайте их также с большим кардиганом или футболкой, чтобы создать непринужденный образ.

"Ключ к решению дилеммы джинсов с низкой посадкой – уверенность. Носите их с чем-нибудь, что вызывает у вас сенсацию", – говорится в публикации.

Джинсы с низкой посадкой вернулись в моду vogue.ua

Модные джинсы с низкой посадкой news-intime.ru

Как носить джинсы с низкой посадкой в 2021 году news-intime.ru

Модные джинсы с низкой посадкой 2021 pinterest.com

Модные джинсы с низкой посадкой pinterest.com

Модные джинсы с низкой посадкой vogue.ua

Отмечается, что многим знаменитостям уже полюбился этот тренд. К примеру, супермодель Белла Хадид опубликовала в личном Instagram-аккаунте фото, где позировала в темно-синих джинсах с низкой посадкой. Она дополнила их красной футболкой в полоску с пуговицами.

Белла Хадид в джинсах с низкой посадкой Instagram Беллы Хадид

Также данную модель опробовали Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Джиджи Хадид, Кэти Холмс и многие другие звезды.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что появился новый микротренд 2021. В этом году на пике популярности украшения из бисера, ракушек, жемчуга и бусин, которые заинтересовали модниц еще летом 2020.