Джинси з низькою посадкою повернулися в моду: як і з чим їх носити

У 2021 році в моду несподівано повернувся головний тренд початку нульових – джинси з низькою посадкою. Вони можуть бути кльошними, повністю прямими або ж звуженими до низу.

Про це повідомляє видання Metro. За словами інсайдерів, таку модель слід носити з укороченою майкою або довгим топом. Поєднуйте їх також з великим кардиганом або футболкою, щоб створити невимушений образ.

"Ключ до вирішення дилеми джинсів з низькою посадкою – впевненість. Носіть їх з чимось, що викликає у вас сенсацію", – йдеться в публікації.

Зазначається, що багатьом знаменитостям вже полюбився цей тренд. Наприклад, супермодель Белла Хадід опублікувала в особистому Instagram-акаунті фото, де позувала в темно-синіх джинсах з низькою посадкою. Вона доповнила їх червоною футболкою в смужку з ґудзиками.

Також цю модель випробували Кендалл Дженнер, Хейлі Бібер, Джіджі Хадід, Кеті Холмс й багато інших зірок.

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