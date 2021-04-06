Андре Тан поділився лайфхаками, як стати стильною

Український дизайнер Андре Тан дав кілька порад модницям, як стати стильними. За словами експерта, для початку необхідно полюбити себе, а також тримати свій гардероб у порядку.

Крім того, варто освоїти основні правила дрес-коду. Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.

Полюбіть себе

Ніколи не купуйте річ із метою приховати те, що ви ненавидите в собі. У вашому гардеробі повинні бути речі, які підкреслюють ваші найкращі сторони. Ваша фактура приголомшлива тільки тому, що унікальна. А в питаннях корекції фігури допоможе книга Гок Ван "Як чудово виглядати в одязі і без".

Тримайте свій гардероб у порядку

Поки у вашому гардеробі порошиться спідниця, яку ви надягали на шкільні дискотеки, а у шафі ваші колготки упереміш зі шкарпетками чоловіка, ні про який стиль не може бути й мови.

Освойте основні правила дрес-коду

Не сприймайте це як перелік заборон. Дрес-код – це путівник і, насамперед, кодекс моди. Щоб відчувати себе комфортно і підбирати луки принагідно, ознайомтеся з книгою Наталії Найденської "Біблія стилю".

Тренуйте спостережливість

Для цього необхідно стежити за тим, що носять звичайні перехожі Парижа, Нью-Йорка та Мілана, оскільки це дуже надихає. Продивіться сторінки в мережі Вікторії Бекхем, Гейлі Бібер або ж Роузі Вантінгтон-Вайтлі.

Андре Тан дав кілька порад модницям, як стати стильними

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