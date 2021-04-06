Андре Тан поделился лайфхаками, как стать стильной

Украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными. По словам эксперта, для начала необходимо полюбить себя, а также держать свой гардероб в порядке.

Кроме того, следует освоить основные правила дресс-кода. Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

Полюбите себя

Никогда не покупайте вещь с целью скрыть то, что вы ненавидите в себе. В вашем гардеробе должны быть вещи, которые подчеркивают ваши лучшие стороны. Ваша фактура потрясающа только потому, что уникальна. А в вопросах коррекции фигуры поможет книга Гок Ван "Как великолепно выглядеть в одежде и без".

Держите свой гардероб в порядке

Пока в вашем гардеробе пылится юбка, которую вы надевали на школьные дискотеки, а в шкафу ваши колготки вперемешку с носками мужа, ни о каком стиле не может быть и речи.

Освойте основные правила дресс-кода

Не воспринимайте это как перечень запретов. Дресс-код – это путеводитель и, в первую очередь, кодекс моды. Чтобы чувствовать себя комфортно и подбирать луки "к месту", ознакомьтесь с книгой Наталии Найденской "Библия стиля".

Тренируйте насмотренность

Для этого необходимо следить за тем, что носят обычные прохожие Парижа, Нью-Йорка и Милана, так как это очень вдохновляет. Просмотрите страницы в сети Виктории Бэкхэм, Хейли Бибер или же Роузи Хантингтон-Уайтли.

Андре Тан дал несколько советов модницам, как стать стильными

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