Андре Тан назвав базові сумки та взуття, які повинні бути в гардеробі

Український дизайнер Андре Тан розповів, як правильно обрати сумки та взуття, щоб залишатися у тренді й уберегтися від непотрібних покупок. У списку є популярні шопер, клатч і крос-боді.

За словами експерта, у шопер влізе і ноутбук, і бутерброд – "ідеальний супутник для походів на роботу або поїздок за місто на вихідні". Відповідний пост Тан опублікував на сторінці в Instagram.

Як повідомив дизайнер, клатч – це сумка без ручок для вечірніх виходів у ресторан або на весілля подруги. Крос-боді повинна бути середнього розміру, структурована і обов'язково з довгим ременем, який дозволить носити її і як на плечі, так і через плече.

Клатч – це сумка без ручок для вечірніх виходів у ресторан або на весілля подруги Instagram/Андре Тан

Базові сумки для гардероба Instagram/Андре Тан

У шопер влізе все Instagram/Андре Тан

Із взуття у вашому гардеробі повинні бути човники, в яких можна ходити як на роботу, так і на вечерю в ресторан. Каблук – від 5 до 10 см. Щодо кольору Тан рекомендує купувати бежеві туфлі, оскільки вони підходять під все.

Босоніжки потрібно обирати з тонкими ремінцями, але якщо ви не любите відкривати пальці – придивіться до моделі "Мері Джейн".

Кросівки/кеди/снікерси повинні бути обов'язково світлі. Тан радить знайти баланс між зручністю і жіночністю.

Крім того, у вашому гардеробі мають бути босоніжки на підборах 3 см або сандалі, лофери/оксфорди/монки/дербі/броги, челсі/мілітарі, ботильйони/чоботи/черевики.

Тан додав, що все з цих списків має бути в нейтральних відтінках – чорний, сірий, білий, молочний, шоколадний, відтінки коричневого.

Все має бути в нейтральних відтінках Instagram/Андре Тан

Взуття, яке повинне бути в гардеробі Instagram/Андре Тан

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