Андре Тан назвал базовые сумки и обувь, которые должны быть в гардеробе

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно выбрать сумки и обувь, чтобы оставаться в тренде и уберечься от ненужных покупок. В списке есть популярные шоппер, клатч и кросс-боди.

По словам эксперта, в шоппер влезет и ноутбук, и бутерброд – "идеальный спутник для походов на работу или поездок за город на выходные". Соответствующий пост Тан опубликовал на странице в Instagram.

Как сообщил дизайнер, клатч – это сумка без ручек для вечерних выходов в ресторан или на свадьбу подруги. Кросс-боди должна быть среднего размера, структурирована и обязательно с длинным ремнем, который позволит носить ее и как на плече, так и через плечо.

Клатч – это сумка без ручек для вечерних выходов в ресторан или на свадьбу подруги Instagram/Андре Тан

Базовые сумки для гардероба Instagram/Андре Тан

В шоппер влезет все Instagram/Андре Тан

Из обуви в вашем гардеробе должны быть лодочки, в которых можно ходить как на работу, так и на ужин в ресторан. Каблук – от 5 до 10 см. По поводу цвета Тан рекомендует покупать бежевые туфли, так как они подходят под все.

Босоножки нужно выбирать с тонкими ремешками, но если вы не любите открывать пальцы – присмотритесь к модели "Мери Джейн".

Кроссовки/кеды/сникерсы должны быть обязательно светлые. Тан советует найти баланс между удобством и женственностью.

Кроме того, в вашем гардеробе должны присутствовать босоножки на каблуке 3 см или сандали, лоферы/оксфорды/монки/дерби/броги, челси/ милитари, ботильоны/сапоги/ботинки.

Тан добавил, что все из этих списков должно быть в нейтральных оттенках – черный, серый, белый, молочный, шоколадный, оттенки коричневого.

Все должно быть в нейтральных оттенках Instagram/Андре Тан

Обувь, которая должна быть в гардеробе Instagram/Андре Тан

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