Житель Індії, який скинув 16 кг, поділився секретом схуднення. Фото

Житель Індії Діпак Ахуджа, який раніше важив 90 кілограмів, їв по п'ять коржів на день і регулярно тренувався, у результаті чого за десять місяців йому вдалося схуднути на 16 кг.

Як повідомляє Times of India, 41-річний чоловік страждав від пристрасті до нездорової їжі: самси, булочок, снеків. Після кожної трапези він також з'їдав плитку шоколаду або цукерки та в цілому до п'яти разів на день пив чай з солодощами.

Унаслідок такого режиму харчування в чоловіка розвинулися артеріальна гіпертензія та зайва вага. Улітку 2020 року Ахуджа, щоб не втратити здоров'я остаточно, вирішив переглянути свої харчові звички та повністю виключив солодощі з раціону.

Діпак Ахуджа до і після схуднення TOI Health & Fitness

На сніданок він тепер з'їдає індійський корж чапаті з овочевим каррі, трохи пізніше випиває чашку чаю. На обід – два коржі й овочеве рагу. У другій половині дня – перекус фруктами або стакан молока з куркумою. На вечерю – два коржі з супом-пюре з бобових.

Шість днів на тиждень Ахуджа займається спортом. У неділю він пробігає 15 км, у вівторок і четвер – по 7 км проходить пішки. У середу – 10-кілометрова пробіжка, в п'ятницю – біг підтюпцем та високоінтенсивні інтервальні тренування по 50 хвилин, у неділю – їзда на велосипеді або йога.

Діпак Ахуджа важив 90 кг TOI Health & Fitness

Перед тренуванням чоловік випиває дві великі склянки теплої води, а після нього – чашку чаю з молоком і вимоченими сухофруктами.

За словами Ахуджі, він ніколи не відступає від дієти, уникає піци й смаженої їжі. У свята він дозволяє собі невеликі шматочки солодощів або закусок.

Чапаті – індійський хліб, який Діпак Ахуджа їсть на сніданок Times of India

Зараз чоловік готується пробігти напівмарафон. Тим, хто хоче схуднути, він радить поступово змінювати спосіб життя – вносити "невеликі, але важливі зміни" до харчування, відмовитися від солодощів і смаженого, замінивши їх фруктами, огірками і сухофруктами.

Що стосується тренувань, Ахуджа рекомендує починати з бігу на короткі дистанції і поступово підвищувати витривалість. За його словами, важливо при цьому уникати монотонності і змінювати вправи.

Раніше OBOZREVATEL публікував фото 15 жінок, які після схуднення змінилися до невпізнання. Щоб скинути зайву весь, їм довелося витратити багато часу та енергії на тренування.