Жінка поділилася секретом схуднення на 45 кг. Фото

Мешканка канадського міста Торонто 32-річна Габріела Портільо схудла з 113 до 68 кілограмів. Її секрет успіху – біг.

У 2020 році жінка втратила роботу через пандемію і вирішила поміняти спосіб життя, пише Runners World. Портільо вирішила, що потрібно спробувати бігати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що вона все життя боролася із зайвою вагою. Максимальна вага канадки склала 113 кілограмів. Через це у неї боліли суглоби, коліна і спина. Цього разу її основною метою було не схуднути, а просто більше рухатися. Вона почала бігати на короткі дистанції, поступово збільшуючи їх.

Тепер Портільо бігає по три-чотири рази на тиждень. Вона відстежує пробіжки через мобільний додаток. Жінка поставила собі за мету пробігати 160 кілометрів кожен місяць. Березень 2021 року стало п'ятим місяцем підряд, коли вона її виконувала.

За цей час жінка скинула 25 кілограмів. Після того, як вона почала бігати під час пандемії, вона позбулася психологічної мети по схудненню і сконцентрувалася на здоровому сприйнятті їжі та русі.

"Для багатьох 2020 рік був важким. Я втратила роботу. Моє весілля довелося відкласти. У мене було багато причин здатися, але я почала бігати, і це буквально стало моєю терапією. Я бігаю, щоб очистити розум. Я бігаю, щоб позбутися від стресу. Я бігаю, тому що це робить мене щасливою!" – розповіла вона.

Жінка розкрила секрет схуднення. runnersworld.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в умовах домашньої ізоляції у людей знижується рухова активність. У зв'язку з чим збільшується ймовірність набрати зайві кілограми. Однак якщо дотримуватися деяких правил харчування – можна не тільки зберегти відмінну форму, але і схуднути.