Як перестати наїдатися на ніч: нутриціологиня дала просту пораду

Збалансований сніданок дозволяє уникнути відчуття голоду протягом дня та усуває необхідність у перекусах або надмірно ситних вечерях.

Таку пораду дала нутриціологиня Марія Сиротіна у себе в Instagram. Вона наголосила на важливості того, щоб уранці в їжі переважали не вуглеводи, а білки.

Експертка порадила дотримуватися таких пропорцій: 40 відсотків білка і по 30 відсотків жирів і вуглеводів.

"Щоб отримати заряд енергії на день, організму спочатку потрібно з глюкози відновити глікоген печінки після сну, і залишки розтягнути у клітини, де вона перетвориться на енергію АТФ. А як поповнити організм цією самою глюкозою? Снідати", – пояснила нутриціологиня.

Сиротіна стверджує, що ефективність її поради підтверджують результати дослідження. Вчені з'ясували, що студенти і молоді люди, які пропускали сніданок, у 35-40 відсотках випадків зловживали солодким і колою. Якщо ж вони отримували на сніданок продукти з високим вмістом білка, у них зникала потреба в солодощах, а ввечері ті з'їдали на 200 кілокалорій менше.

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