Дієтологиня дала три простих і корисних ради для тих, хто худне

Карина Бондаренко Дієта і фітнес 03:20, 27.03.2021

Американська дієтологиня Райлі Торнтон порадила тим, хто худне завести кілька простих, але корисних звичок.

Експерт порадила ніколи не їсти чіпси прямо з пакетика. Замість цього їх краще пересипати в миску – так простіше стежити за кількістю з'їденого і контролювати розмір порції, пише пише WTVY.

Також експерт закликала намагатися, щоб вміст тарілки було красивим і різнобарвним. За її словами, для цього в страви ви додасте яскраві і поживні овочі або фрукти.

Крім того, не можна забувати і про фізичну активність. Торнтон порадила знайти заняття, яке приносить задоволення – тоді менше шансів, що ви швидко закините тренування.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, дієтолог українських зірок Наталія Самойленко розповіла в інтерв'ю про правильне харчування і секрети схуднення. Знаменитість пояснила, чому чоловікам худнути легше, а також навіщо приймати БАДи та харчові добавки.

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