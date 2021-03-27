Дієтологиня дала три простих і корисних ради для тих, хто худне

Американська дієтологиня Райлі Торнтон порадила тим, хто худне завести кілька простих, але корисних звичок.

Експерт порадила ніколи не їсти чіпси прямо з пакетика. Замість цього їх краще пересипати в миску – так простіше стежити за кількістю з'їденого і контролювати розмір порції, пише пише WTVY.

Також експерт закликала намагатися, щоб вміст тарілки було красивим і різнобарвним. За її словами, для цього в страви ви додасте яскраві і поживні овочі або фрукти.

Крім того, не можна забувати і про фізичну активність. Торнтон порадила знайти заняття, яке приносить задоволення – тоді менше шансів, що ви швидко закините тренування.

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