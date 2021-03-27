Диетолог дала три простых и полезных совета для худеющих

Американский диетолог Райли Торнтон посоветовала худеющим завести несколько простых, но полезных привычек.

Эксперт порекомендовала никогда не есть чипсы прямо из пакетика. Вместо этого их лучше пересыпать в миску – так проще следить за количеством съеденного и контролировать размер порции, пишет пишет WTVY.

Также эксперт призвала стараться, чтобы содержимое тарелки было красивым и разноцветным. По ее словам, для этого в блюда вы добавите яркие и питательные овощи или фрукты.

Кроме того, нельзя забывать и о физической активности. Торнтон посоветовала найти занятие, которое приносит удовольствие – тогда меньше шансов, что вы быстро забросите тренировки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, диетолог украинских звезд Наталия Самойленко рассказала в интервью о правильном питании и секретах похудения. Знаменитость пояснила, почему мужчинам худеть легче, а также зачем принимать БАДы и пищевые добавки.