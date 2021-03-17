Експертка пояснила, чому небезпечно 'сидіти' на одних салатах

Через те, що весняна зелень містить багато нітратів, дієти, що передбачають споживання тільки салатів, неприпустимі. Вони можуть зашкодити здоров’ю.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла експертка з якості продуктів Олена Сидоренко. Проте якщо салати із зеленню не є основною і єдиною стравою, їх варто вживати, додала вона.

"Якщо це дієта, і хтось буде сидіти тільки на таких салатах, то це неприпустимо, це може зашкодити. Якщо ж це буде поєднуватись з іншими продуктами харчування, це не зашкодить вам. Якщо ви не споживаєте кілограмами, у вас не буде великого навантаження", – пояснила експертка.

За її словами, високий вміст нітратів у весняних овочах пов'язаний із тим, що всі вони вирощуються в теплицях.

"Наразі зелень є абсолютно вирощеною в тепличних умовах. Вона не буде містити всіх необхідних речовин і вітамінів. Без достатньої кількості сонячного світла і тепла вона потребує застосування великої кількості добрив для того, щоб мати можливість розвиватися", – пояснила Сидоренко.

Водночас вона наголосила, що навіть за таких умов ці продукти варто вживати. "Зелень містить нехай 30% чи 10% від необхідних речовин. Але зараз має значення й візуальне сприйняття їжі. Коли вже хочеться різні барви сприймати очима і, відповідно, додавати в салат різнокольорові інгредієнти – капусту, буряк, моркву та інші овочі", – порадила експертка.

"Я би рекомендувала різні кореневі овочі – пастернак, петрушку. Проте, треба розуміти, що все одно кількість вітамінів наразі буде недостатньою", – зауважила вона.

Сидоренко також повідомила, що концентрація нітратів у сирах та ковбасах набагато перевищує концентрацію у весняних овочах. "Якщо брати сири і ковбаси, то там незрівнянно більша за кількість нітратів, які можуть завдати шкоди", – повідомила вона.

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