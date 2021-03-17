Експертка пояснила, чому небезпечно "сидіти" на одних салатах

Тетяна Гайжевська
Тетяна Гайжевська
FoodOboz
6,5 т.
Експертка пояснила, чому небезпечно 'сидіти' на одних салатах

Через те, що весняна зелень містить багато нітратів, дієти, що передбачають споживання тільки салатів, неприпустимі. Вони можуть зашкодити здоров’ю.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла експертка з якості продуктів Олена Сидоренко. Проте якщо салати із зеленню не є основною і єдиною стравою, їх варто вживати, додала вона.

"Якщо це дієта, і хтось буде сидіти тільки на таких салатах, то це неприпустимо, це може зашкодити. Якщо ж це буде поєднуватись з іншими продуктами харчування, це не зашкодить вам. Якщо ви не споживаєте кілограмами, у вас не буде великого навантаження", – пояснила експертка.

За її словами, високий вміст нітратів у весняних овочах пов'язаний із тим, що всі вони вирощуються в теплицях.

"Наразі зелень є абсолютно вирощеною в тепличних умовах. Вона не буде містити всіх необхідних речовин і вітамінів. Без достатньої кількості сонячного світла і тепла вона потребує застосування великої кількості добрив для того, щоб мати можливість розвиватися", – пояснила Сидоренко.

Водночас вона наголосила, що навіть за таких умов ці продукти варто вживати. "Зелень містить нехай 30% чи 10% від необхідних речовин. Але зараз має значення й візуальне сприйняття їжі. Коли вже хочеться різні барви сприймати очима і, відповідно, додавати в салат різнокольорові інгредієнти – капусту, буряк, моркву та інші овочі", – порадила експертка.

"Я би рекомендувала різні кореневі овочі – пастернак, петрушку. Проте, треба розуміти, що все одно кількість вітамінів наразі буде недостатньою", – зауважила вона.

Сидоренко також повідомила, що концентрація нітратів у сирах та ковбасах набагато перевищує концентрацію у весняних овочах. "Якщо брати сири і ковбаси, то там незрівнянно більша за кількість нітратів, які можуть завдати шкоди", – повідомила вона.

Як писав OBOZREVATEL, американський блогер Роб Рівера назвав сім популярних дієтичних продуктів, через які можна набрати вагу. Серед них – смузі й цукрозамінники.

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