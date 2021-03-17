Эксперт пояснила, почему опасно 'сидеть' на одних салатах

Поскольку весенняя зелень содержит много нитратов, диеты, предусматривающие употребление исключительно салатов, недопустимы. Они могут нанести вред здоровью.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко. Однако, если салаты с зеленью не является основным и единственным блюдом, их следует употреблять, добавила она.

"Если это диета, и кто-то будет сидеть только на таких салатах, то это недопустимо, это может навредить. Если же это будет сочетаться с другими продуктами питания, это не повредит вам. Если вы не употребляете килограммами, у вас не будет большой нагрузки", – объяснила эксперт.

По ее словам, высокое содержание нитратов в весенних овощах связано с тем, что все они выращиваются в теплицах.

"Сейчас зелень является абсолютно выращенной в тепличных условиях. Она не будет содержать всех необходимых веществ и витаминов. Без достаточного количества солнечного света и тепла она требует применения большого количества удобрений для того, чтобы иметь возможность развиваться", – пояснила Сидоренко.

В то же время она подчеркнула, что даже при таких условиях эти продукты следует употреблять. "Зелень содержит пусть 30% или 10% от необходимых веществ. Но сейчас важно и визуальное восприятие пищи. Когда уже хочется различные краски воспринимать глазами и, соответственно, добавлять в салат разноцветные ингредиенты – капусту, свеклу, морковь и другие овощи", – посоветовала эксперт.

"Я бы рекомендовала различные корневые овощи – пастернак, петрушку. Однако надо понимать, что все равно количество витаминов сейчас будет недостаточным", – отметила она.

Сидоренко также сообщила, что концентрация нитратов в сырах и колбасах намного превышает концентрацию в весенних овощах. "Если брать сыры и колбасы, то там несравненно большее количество нитратов, которые могут нанести вред", – сообщила она.

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