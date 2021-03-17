Эксперт пояснила, почему опасно "сидеть" на одних салатах

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
FoodOboz
1,1 т.
Эксперт пояснила, почему опасно 'сидеть' на одних салатах

Поскольку весенняя зелень содержит много нитратов, диеты, предусматривающие употребление исключительно салатов, недопустимы. Они могут нанести вред здоровью.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала эксперт по качеству продуктов Елена Сидоренко. Однако, если салаты с зеленью не является основным и единственным блюдом, их следует употреблять, добавила она.

"Если это диета, и кто-то будет сидеть только на таких салатах, то это недопустимо, это может навредить. Если же это будет сочетаться с другими продуктами питания, это не повредит вам. Если вы не употребляете килограммами, у вас не будет большой нагрузки", – объяснила эксперт.

По ее словам, высокое содержание нитратов в весенних овощах связано с тем, что все они выращиваются в теплицах.

"Сейчас зелень является абсолютно выращенной в тепличных условиях. Она не будет содержать всех необходимых веществ и витаминов. Без достаточного количества солнечного света и тепла она требует применения большого количества удобрений для того, чтобы иметь возможность развиваться", – пояснила Сидоренко.

В то же время она подчеркнула, что даже при таких условиях эти продукты следует употреблять. "Зелень содержит пусть 30% или 10% от необходимых веществ. Но сейчас важно и визуальное восприятие пищи. Когда уже хочется различные краски воспринимать глазами и, соответственно, добавлять в салат разноцветные ингредиенты – капусту, свеклу, морковь и другие овощи", – посоветовала эксперт.

"Я бы рекомендовала различные корневые овощи – пастернак, петрушку. Однако надо понимать, что все равно количество витаминов сейчас будет недостаточным", – отметила она.

Сидоренко также сообщила, что концентрация нитратов в сырах и колбасах намного превышает концентрацию в весенних овощах. "Если брать сыры и колбасы, то там несравненно большее количество нитратов, которые могут нанести вред", – сообщила она.

Как писал OBOZREVATEL, американский блогер Роб Ривера назвал семь популярных диетических продуктов, из-за которых можно набрать вес. Среди них – смузи и сахарозаменители.

Диеты и фитнесПрямая трансляцияЭфиры Obozrevatel TVНовости Obozrevatel TVИтогидиетаЕлена Сидоренко