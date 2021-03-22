Дефіцит йоду у жителів України: яка добова доза і в яких продуктах міститься
За даними ВООЗ, одна третина населення планети страждає від дефіциту йоду і має підвищений ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ним. Це також поширене явище в Україні. ⠀
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Обеспечение йодом организма особенно важно для беременных и кормящих мам. Дефицит йода в их питании может привести к необратимым нарушениям в психическом и физическом развитии ребенка.
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Слишком низкое содержание йода в рационе подростков может приводить к нарушению концентрации внимания, трудностям в обучении, перепадам настроения, быстрой утомляемости и к избыточному⠀весу.⠀
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Созревает вопрос. Сколько же йода нужно ⠀⠀
Йод в необходимых количествах нужен каждому человеку ежедневно в течение всей жизни.⠀
Суточное количество зависит от возраста.⠀
90 -120 мкг / день нужно детям до 12 лет,⠀
для взрослых - 150 мкг йода в день, беременные и женщины, которые кормят грудью должны получить 200 - 250 мкг / сутки этого элемента.⠀
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Основные источники йода:⠀
водоросли (морская капуста, чука, вакаме), ламинария в сухом виде.⠀
морская рыба - палтус, треска, лосось, кора, сельдь, макрель;
рыбий жир и морские моллюски.⠀
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Йод содержится и в других продуктах, таких как:⠀
красное мясо,⠀
яйца,⠀
молоко (уровень йода зависит от использования йодированного корма),⠀
овощи и фрукты. ⠀⠀
Искусственно обогащенные йодом продукты - йодированная соль, столовая и минеральная вода.⠀
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Регулярно включайте эти продукты в свой рацион.⠀
Будьте здоровы.
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