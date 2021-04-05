Як виглядати стрункою на фото: дівчина в TikTok показала "фокус". Відео

Мешканка Бразилії Габріела Вейга показала, як мати стрункий вигляд на фотографіях.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в TikTok. На кадрах відео дівчина, одягнена в короткий топ і джинсові шорти, позує біля барної стійки.

Спочатку вона сутулиться і здається досить повною. Але потім вона вирівнює поставу і виставляє вперед груди – у результаті її тіло набуває стрункий і підтягнутий вигляд.

Відеоролик Габріели зібрав понад 8,4 мільйона переглядів. У коментарях користувачі написали, що здивовані і захоплені перетворенням дівчини.

"Тіло моєї мрії", "Чаклунство! Жінки прекрасні", "Ти гарна!", "Чому я не можу так зробити?", "Це дійсно було те, що мені потрібно було побачити!", – пишуть, зокрема, вони.

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