У Зеленського відреагували на погром Офісу президента

Те, що відбулося біля на Банковій у Києві 20 березня, є вандалізмом, який дискредитує учасників протесту.

Про це в коментарі журналістам заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, передають "Українські новини". Він переконаний, що демонстранти мали намір спровокувати агресію з боку поліції.

За словами Подоляка, біля ОП проходить багато акцій, які закінчуються "без проявів дикого і позамежного вандалізму".

"Між протестом і вандалізмом – прірва. Втім, сьогодні ми побачили зовсім інше. Відверте презирство до суспільства, до адекватності, до суті протесту як такого. Побачили ми, скоріше, безумовний намір спровокувати якесь дике насильство, безумовний намір спровокувати агресію з боку поліції, очевидний намір залишити після себе якісь кричущі руйнування", – сказав зазначив радник глави ОП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 20 березня, біля будівлі Офісу президента в Києві відбулася акція протесту прихильників засудженого за викрадення депутата Сергія Стерненка. Спочатку учасники вели себе спокійно, але потім почалися погроми – вони запалили фаєри, обстріляли будівлю піротехнікою, облили її фарбою і вибили шибки.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав дії активістів хуліганством і запевнив, що винним не вдасться уникнути відповідальності.