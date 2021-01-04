У Києві придумали, як боротися з "мокрими" хуліганами. Відео

У Голосіївському районі Києва місцеві жителі встановили на будинку камеру з датчиком руху для боротьби з перехожими, які справляють нужду у непередбаченому для цього місці.

Як повідомляє OBOZREVATEL, коли хуліган потрапляє у зону дії датчика, включається світло та звукова сигналізація (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Більшість перехожих відразу йшли, помітивши встановлену техніку або після спрацьовування сигналізації. У той же час, деякі громадяни не реагували на засоби боротьби за чистоту.

Варто відзначити, що користувачі соцмереж по різному відреагували на такі прийоми місцевих жителів.

"Можна зробити платний (туалет поруч – Ред.), або ви думаєте, що люди йдуть туди мочитися, тому що вони гроші затиснули? Або вас ніколи на вулиці не" припікало "? Що ви робите якщо на вулиці трапилася така неприємність?", – зазначив Андрій Коваленко.

Інші користувачі припустили, що поруч немає громадських туалетів, що змушує людей шукати місця, де можна справити природню потребу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в мережі з'явилося відео, як 11 жовтня, біля станції метро "Чернігівська" два підлітка влаштували бійку в трамваї і були жорстко затримані поліцією.