В Киеве придумали, как бороться с "мокрыми" хулиганами. Видео

В Голосеевском районе Киева местные жители установили на доме камеру с датчиком движения для борьбы с прохожими, которые справляют нужду в непредусмотренном для этого месте.

Как сообщает OBOZREVATEL, когда хулиган попадает в зону действия датчика, включается свето- и звуковая сигнализация (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Большинство прохожих сразу уходили, заметив установленную технику или после срабатывания сигнализации. В тоже время, некоторых граждане не реагировали на средства борьбы за чистоту.

Стоит отметить, что пользователи соцсетей по разному отреагировали на такие приемы местных жителей.

"Можно сделать платный (туалет рядом – Ред.), или вы думаете, что люди идут туда мочиться, потому что они деньги зажали? Или вас никогда на улице не "припекало"? Что вы делаете, если на улице случилась такая неприятность?" – отметил Андрей Коваленко.

Другие пользователи предположили, что рядом нет общественных туалетов, что заставляет людей искать места, где можно справить естественную надобность.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как 11 октября, возле станции метро "Черниговская" два подростка устроили драку в трамвае и были жестко задержаны полицией.