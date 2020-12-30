У Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам АТО

У Києві в ніч з 29 на 30 грудня неподалік від станції метро "Берестейська" невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО.

Як повідомили у пресслужбі КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району столиці, після акту вандалізму комунальники очистили монумент (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

У поліції Києва OBOZREVATEL підтвердили інформацію про подію та уточнили, що на місце виїхали правоохоронці для встановлення всіх деталей.

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