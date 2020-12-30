У Києві вандали осквернили пам'ятник воїнам АТО

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
10,2 т.
Біля метро 'Берестейська' облили фарбою пам'ятник воїнам АТО

У Києві в ніч з 29 на 30 грудня неподалік від станції метро "Берестейська" невідомі облили фарбою пам'ятник воїнам АТО.

Як повідомили у пресслужбі КП по утриманню зелених насаджень Шевченківського району столиці, після акту вандалізму комунальники очистили монумент (щоб подивитися фото, проскрольте до кінця сторінки).

У поліції Києва OBOZREVATEL підтвердили інформацію про подію та уточнили, що на місце виїхали правоохоронці для встановлення всіх деталей.

Пам'ятник знаходиться біля метро "Берестейська".
Вандали облили монумент фарбою.
Комунальники моментально відреагували на акт вандалізму.
Комунальники очистили пам'ятник від фарби.
Комунальники очистили пам'ятник від фарби.

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