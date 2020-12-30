В Киеве вандалы осквернили памятник воинам АТО

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
7,4 т.
Возле метро 'Берестейская' облили краской памятник воинам АТО

В Киеве в ночь с 29 на 30 декабря недалеко от станции метро "Берестейская" неизвестные облили краской памятник воинам АТО.

Как сообщили в пресс-службе КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района столицы, после акта вандализма коммунальщики очистили монумент (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на место выехали правоохранители для установления всех деталей.

Памятник находится возле метро "Берестейская".
Вандалы облили монумент краской.
Коммунальщики моментально отреагировали на акт вандализма.
Коммунальщики очистили памятник от краски.
Коммунальщики очистили памятник от краски.

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