В Киеве вандалы осквернили памятник воинам АТО

В Киеве в ночь с 29 на 30 декабря недалеко от станции метро "Берестейская" неизвестные облили краской памятник воинам АТО.

Как сообщили в пресс-службе КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района столицы, после акта вандализма коммунальщики очистили монумент (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В полиции Киева OBOZREVATEL подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что на место выехали правоохранители для установления всех деталей.

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