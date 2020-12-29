У Києві п'яний на Volkswagen заснув за кермом і влаштував ДТП

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Кияни
10,3 т.
У Києві п'яний на Volkswagen заснув за кермом і влаштував ДТП

У Києві вночі 29 грудня водій Volkswagen заснув за кермом і в'їхав у відбійник.

Як повідомляє "Київ оперативний" на сторінці у Facebook, за попередніми даними, чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння, але від проходження тесту відмовився.

На місце приїхали співробітники патрульної поліції, медики і рятувальники.

Водій, ймовірно, був п'яний
На місце прибули медики

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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