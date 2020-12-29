В Киеве пьяный на Volkswagen заснул за рулем и устроил ДТП
В Киеве ночью 29 декабря водитель Volkswagen заснул за рулем и въехал в отбойник.
Как сообщает "Киев оперативный" на странице в Facebook, по предварительный данным, мужчина был в состоянии сильного алкогольного опьянения, но от прохождения теста отказался.
На место приехали сотрудники патрульной полиции, медики и спасатели.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 декабря возле кинотеатра в Киеве произошло ДТП с 5 автомобилями.
В этот же день на трассе Киев – Харьков перевернулась автоцистерна, которая двигалась на полной скорости. Момент аварии попал на видео.
26 декабря в Киеве пьяный водитель влетел в автомобиль полицейских.
Под Киевом в ночь на 27 декабря на Житомирской трассе столкнулись автомобили Honda и Volvo. В результате аварии погибли два человека.