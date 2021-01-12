У Києві почали розбирати головну ялинку України. Фото і відео

Анна Прийма Кияни 12:16, 12.01.2021 Оновлено: 12:35, 12.01.2021

На Софійській площі в Києві після введення карантинних обмежень почався демонтаж головної ялинки України.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, кілька десятків людей узялися до робіт у вівторок, 12 січня (щоб подивитися фото і відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Знімають освітлення, рекламні конструкції. Кажуть, демонтаж займе кілька днів", – зазначив він.

Оформлення вже зібрали
Люди фотографуються біля ялинки
Техніка відвозить новорічне оформлення
Демонтаж триватиме кілька днів
На місці працює техніка
Демонтаж головної ялинки
Локацію почали розбирати

Тим часом люди продовжують підходити до новорічної локації й робити фотографії.

Зазначимо, в Києві після Нового року не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин і пандемію, продовжували "паломництва" до центральної локації.

11 січня організатори вирішили прибрати новорічну локацію на Софійській площі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Журналістка українського телеканалу закликала "врятувати" Донбас від ЗСУ. Фото і пояснення

Колишня терористка "ДНР" розповіла, як на Донбас потрапляли російські військові і техніка

На лижах не катаються, селфі не роблять. Як світ бореться з COVID-19, поки Зеленський відпочивав у Буковелі

Санду розпочала зустріч із Зеленським з вітання "Слава Україні!" Перші кадри

США ввели санкції проти Дубінського і "команди" Деркача: їх пов'язали з РФ. Список