У Києві почали розбирати головну ялинку України. Фото і відео
На Софійській площі в Києві після введення карантинних обмежень почався демонтаж головної ялинки України.
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, кілька десятків людей узялися до робіт у вівторок, 12 січня (щоб подивитися фото і відео, проскролльте сторінку до кінця).
"Знімають освітлення, рекламні конструкції. Кажуть, демонтаж займе кілька днів", – зазначив він.
Тим часом люди продовжують підходити до новорічної локації й робити фотографії.
Зазначимо, в Києві після Нового року не припинився ажіотаж біля головної ялинки. Натовпи людей, незважаючи на карантин і пандемію, продовжували "паломництва" до центральної локації.
11 січня організатори вирішили прибрати новорічну локацію на Софійській площі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
19 грудня 2020 року в Києві запалили головну новорічну ялинку України на Софійській площі.
Через карантин офіційне увімкнення головної ялинки країни пройшло без традиційного параду і концерту. Водночас не обійшлося без інциденту – через феєрверки сталася невелика пожежа.