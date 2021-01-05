У центрі Києва п'яний водій погрожував поліції. Відео

У Києві на Контрактовій площі перехожі та нацгвардійці зупинили Ford, водій якого їздив пішохідною зоною.

Як повідомляє dtp.kiev.ua, подія сталася ввечері 4 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За попередніми даними, водій перебував у стані дуже сильного алкогольного сп'яніння, під час спілкування погрожував поліцейським, а також "робив впливові дзвінки".

У патрульній поліції Києва OBOZREVATEL уточнили, що на чоловіка було складено адміністративний протокол за статтею 130 (Керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Дніпровському районі Києва увечері 30 грудня на вулиці Шептицького сталася ДТП за участю автобуса й автомобіля на дипломатичних номерах.

За кермом легкового авто перебував співробітник одного з дипломатичних установ. На нього було складено адмінматеріали за статтями 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) і 130 (Керування транспортом у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.