В центре Киева пьяный водитель угрожал полиции. Видео

Олег Тимченко Кияни 09:22, 5.01.2021 Обновлено: 09:39, 5.01.2021

В Киеве на Контрактовой площади прохожие и нацгвардейцы остановили Ford, водитель которого ездил по пешеходной зоне.

Как сообщает dtp.kiev.ua, событие произошло вечером 4 декабря (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По предварительным данным, водитель находится в состоянии очень сильного алкогольного опьянения, во время общения угрожал полицейским, а также "делал влиятельные звонки".

В патрульной полиции Киева OBOZREVATEL уточнили, что на мужчину был составлен административный протокол по статье 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева вечером 30 декабря на улице Шептицкого произошло ДТП с участием автобуса и автомобиля на дипломатических номерах.

За рулем легкового авто находился сотрудник одного из дипломатических учреждений. На него были составлены админматериалы по статьям 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) и 130 (Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП.

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