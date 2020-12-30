У Києві фунікулер працюватиме цілодобово на Новий рік

Фунікулер у Києві працюватиме цілодобово в новорічну ніч, із 31 грудня на 1 січня.

Про це йдеться в розпорядженні КМДА №1860 про організацію заходів, пов'язаних зі святами в столиці.

Крім того, робота метрополітену триватиме на 2 години довше. Водночас, як повідомили в КП "Київський метрополітен", на п'яти станціях для пасажирів може бути встановлено обмеження на вхід.

Зокрема, це "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" і "Контрактова площа".

У метрополітені уточнили, що такі дії застосовуються з міркувань безпеки для того, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Новий рік на всій території України, зокрема і в Києві, снігу не буде, але піде дощ і потеплішає.