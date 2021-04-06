Лікарка про локдаун у Києві: триватиме щонайменше кілька тижнів, але це єдиний вихід

Локдаун у Києві може тривати щонайменше кілька тижнів. Рішення про його продовження буде ухвалюватися з урахуванням поточної динаміки захворюваності на коронавірус та фактора Великодня і травневих свят.

Про це в ефірі телеканалу OBOZREVATEL розповіла лікарка-імунологиня Алла Волоха. "У ситуації, яка на сьогодні склалася і з захворюваністю, і зі смертністю, з тим, що захворюваність і смертність зростають – на жаль, це єдиний вихід, який може нам допомогти", – зауважила вона.

"Це неприємна ситуація, але без цього ми не можемо обійтися", – наголосила медикиня й додала, що смертність у країні і, зокрема, у столиці, окрім більшої агресивності штамів вірусу, також пов’язана з перевантаженням медичної системи.

Вона пояснила, що запровадження локдауну навряд чи дасть можливість медикам перепочити, але дозволить надавати медичну допомогу хворим на COVID-19 у необхідному обсязі. "Щодо перепочинку лікарів – це питання непросте. На жаль, про це ми зараз можемо і не мріяти. Але принаймні може з’явитися можливість надати допомогу, і це вже добре", – зауважила Волоха.

За оцінками лікарки, локдаун у Києві може тривати кілька тижнів, а рішення про його продовження чи скасування буде ухвалюватися на підставі низки показників.

"За досвідом нашої країни і багатьох країн, це, напевно, може бути щонайменше кілька тижнів. Але потім ми дивитимемося. Наближатиметься Великдень, травневі свята. І ситуація буде вирішуватися вже потім. Наскільки зменшиться захворюваність на той час і чи буде це тривати далі. Напевно, вирішуватимуть питання з Великоднем", – підсумувала Волоха.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві в понеділок, 5 квітня, почав діяти жорсткий локдаун через поширення коронавірусу. Припинено роботи дитячих садочків, шкіл, а громадським транспортом можуть користуватися лише працівники закладів критичної інфраструктури.