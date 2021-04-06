Врач о локдауне в Киеве: продлится минимум несколько недель, но это единственный выход

Локдаун в Киеве может продолжаться, как минимум, несколько недель. Решение о его продлении будет приниматься с учетом текущей динамики заболеваемости коронавирусом, а также фактора Пасхи и майских праздников.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала врач-иммунолог Алла Волоха. "В ситуации, которая сегодня сложилась и с заболеваемостью, и со смертностью, с тем, что заболеваемость и смертность растут – к сожалению, это единственный выход, который может нам помочь", – отметила она.

"Это неприятная ситуация, но без этого мы не можем обойтись", – подчеркнула медик и добавила, что смертность в стране и, в частности, в столице, кроме большей агрессивности штаммов вируса, также связана и с перегрузкой медицинской системы.

Она пояснила, что введение локдауна вряд ли позволит медикам отдохнуть, но позволит оказывать медицинскую помощь больным COVID-19 в необходимом объеме. "По поводу передышки врачей – это вопрос непростой. К сожалению, об этом мы сейчас можем и не мечтать. Но по крайней мере, может появиться возможность оказать помощь, и это уже хорошо", – заметила Волоха.

По оценкам врача, локдаун в Киеве может длиться несколько недель, а решение о его продлении или отмене будет приниматься на основании ряда показателей.

"По опыту нашей страны и многих стран, это, наверное, может быть, по меньшей мере, несколько недель. Но потом мы будем смотреть. Будет приближаться Пасха, майские праздники. И ситуация будет решаться уже потом. Насколько уменьшится заболеваемость на то время и будет ли это продолжаться дальше. Наверное, будут решать вопрос с Пасхой", – подытожила Волоха.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 5 апреля, начал действовать жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. Приостановлена работа детских садов, школ, а общественным транспортом могут пользоваться только работники учреждений критической инфраструктуры.