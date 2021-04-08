Під Києвом ветерани АТО вибили шибки в сільраді: охорона застосувала газ. Відео

У Гостомелі Київської області під час протесту 8 квітня учасники АТО вибили шибку на вхідних дверях сільради, у відповідь охоронці застосували проти них газ.

Ветерани вимагали впустити їх на сесію, яка була закритою через карантинні заходи. Відео інциденту опубліковано в Telegram-каналі PavlovskyNews (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Поліція спробувала затримати людину, яка вибила шибку, але протестувальники не дали цього зробити. Протистояння з поліцією тривало близько семи хвилин.

Учасники протесту звинувачують главу об'єднаної територіальної громади Юрія Прилипка в тому, що він незаконно привласнив собі обіцяну їм землю. Йдеться про 20 гектарів.

Як зазначає видання, конфлікт триває вже більш як рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що землю у Винниках Львівської області, яку безкоштовно виділили учасникам АТО і їхнім родичам, виставили на продаж.

Також у березні журналіст розкрив схему привласнення землі, виділеної ветеранам війни на Донбасі, в якій були задіяні чиновники.