Маршрутки в Киеве грубо нарушают первый рабочий день локдауна
В маршрутных такси Киева, несмотря на ужесточение карантинных ограничений, пускают стоячих пассажиров.
Как пишет "Сегодня", в первый рабочий день локдауна, 11 января, такие нарушения замечены на маршрутах с Левого берега, "Академгородка" в центр столицы.
Водители "идут навстречу" киевлянам, хотя им разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны – можно перевозить пассажиров только в пределах количества сидячих мест.
При этом метро работает без ограничений по количеству мест для сидения. Маска в общественных местах, включая транспорт, обязательна.
Как сообщал OBOZREVATEL: