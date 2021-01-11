Маршрутки в Киеве грубо нарушают первый рабочий день локдауна

В маршрутных такси Киева, несмотря на ужесточение карантинных ограничений, пускают стоячих пассажиров.

Как пишет "Сегодня", в первый рабочий день локдауна, 11 января, такие нарушения замечены на маршрутах с Левого берега, "Академгородка" в центр столицы.

Водители "идут навстречу" киевлянам, хотя им разрешили работать с ограничениями "оранжевой" зоны – можно перевозить пассажиров только в пределах количества сидячих мест.

При этом метро работает без ограничений по количеству мест для сидения. Маска в общественных местах, включая транспорт, обязательна.

Как сообщал OBOZREVATEL: