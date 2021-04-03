Марина Порошенко рассказала об усиленном режиме работы из-за эпидемии коронавируса в Киеве

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Кияни
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Марина Порошенко рассказала об усиленном режиме работы Комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения

В связи с ростом количества больных COVID-19 в столице, постоянная Комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной политики уже пять месяцев работает в усиленном режиме.

Об этом в интервью "ФАКТАМ" заявила председатель Комиссии, лидер киевской фракции "Европейской Солидарности" Марина Порошенко.

По словам политика, учитывая пандемию коронавируса, фактически с первого же дня ее избрания председателем Комиссии здравоохранения и социальной политики нужно было быстро разобраться и сориентироваться в происходящем в этих двух сферах. "Я даже ночью читала стопы документов", – рассказала Марина Порошенко.

Она также отметила, что главный слоган "Помогать и защищать!", с которым политическая партия "Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевсовет, остается актуальным и сегодня.

"Нас поддержало наибольшее количество киевлян, и теперь на нашей команде лежит большая ответственность за предоставленное людьми доверие. И я постоянно чувствую ее", – подчеркнула Марина Порошенко.

Как известно, фракция "Европейской Солидарности" требует перепрофилировать и в течение ближайших недель оборудовать кислородными станциями, концентраторами, обеспечить средствами индивидуальной защиты врачей и необходимыми для борьбы с коронавирусом лекарствами ведомственные медучреждения в Киеве:

  • Клиническую больницу "Феофания" Государственного управления делами;

  • Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №1;

  • Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №2;

  • Киевскую клиническую больницу на железнодорожном транспорте №3;

  • Центральный клинический госпиталь Государственной пограничной службы Украины;

  • Центральный госпиталь военно-медицинского управления СБУ;

  • Центральный госпиталь МВД Украины;

  • Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по г.Киеву";

  • Государственное учреждение "Территориальное медицинское объединение Министерства внутренних дел Украины по Киевской области";

  • Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь";

  • Лечебно-диагностический центр Министерства обороны Украины;

  • Государственное научное учреждение "Центр инновационных медицинских технологий" НАН Украины.

"Я хочу обратиться в Кабинет министров, министерство здравоохранения прекратить саботаж и немедленно сделать все необходимое для того, чтобы выделить ведомственные больницы, которые находятся в столице, для помощи больным коронавирусом", – заявила Марина Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марина Порошенко передала в столичные больницы кислородные концентраторы. 9 аппаратов получила Киевская больница №4, еще 9 концентраторов – больница №12.

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