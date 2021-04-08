Затори в Києві: рух ускладнено на всіх проспектах. Карта

Олег Тимченко Життя столиці 08:56, 8.04.2021 Оновлено: 09:04, 8.04.2021

У Києві в четвер, 8 квітня, рух на основних дорогах міста був паралізованим через численні затори.

Згідно з даними Google Maps, труднощі з проїздом спостерігаються на Північному, Гаванському, Метро, Патона, Дарницькому і Південному (на в'їзді) мостах (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Затори є на проспектах Романа Шухевича (ДТП), Степана Бандери, Перемоги (ДТП в районі станції метро "Берестейська"), Любомира Гузара (ремонт на Індустріальному мосту), Миколи Бажана, Академіка Глушакова, Голосіївському, Визволителів та Валерія Лобановського.

Також проблеми з рухом спостерігаються в центрі столиці, на Набережному та Дніпровському шосе, Дніпровській набережній, вулицях Братиславській, Богатирській, Окружній дорозі, Академіка Заболотного, бульварах Лесі Українки та Перова, Вадима Гетьмана та Набережно-Рибальській.

У Києві в четвер буде ясно, вночі від 0 до 2 тепла, вдень +7... +9.

У Києві утворилися ранкові затори.
Google Maps
Проблеми з рухом є на всіх проспектах столиці.
Google Maps
Тягучки на мостах Києва.
Google Maps
Проспект Перемоги.
Google Maps
Одеська площа.
Google Maps

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в столиці громадський транспорт почав працювати за спецперепустками.

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