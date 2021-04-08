Пробки в Киеве: движение затруднено на всех проспектах. Карта

Олег Тимченко Жизнь столицы 08:56, 8.04.2021 Обновлено: 09:04, 8.04.2021

В Киеве в четверг, 8 апреля, движение на основных дорогах города оказалось парализованным из-за многочисленных пробок.

Согласно данным Google Maps, трудности с проездом наблюдаются на Северном, Гаванском, Метро, Патона, Дарницком и Южном (на въезде) мостах (чтобы посмотреть карты, проскролльте до конца страницы).

Пробки есть на проспектах Романа Шухевича (ДТП), Степана Бандеры, Победы (ДТП в районе станции метро "Берестейская"), Любомира Гузара (ремонт на Индустриальном мосту), Николая Бажана, Академика Глушакова, Голосеевском, Освободителей и Валерия Лобановского.

Так же проблемы с движением наблюдаются в центре столицы, на Набережном и Днепровском шоссе, Днепровской набережной, улицах Братиславской, Богатырской, Окружной дороге, Академика Заболотного, бульварах Леси Украинки и Перова, Вадима Гетьмана и Набережно-Рыбальской.

В Киеве в четверг будет ясно, ночью от 0 до 2 тепла, днем +7… +9.

В Киеве образовались утренние пробки.
Google Maps
Проблемы с движением есть на всех проспектах столицы.
Google Maps
Тянучки на мостах Киева.
Google Maps
Проспект Победы.
Google Maps
Одесская площадь.
Google Maps

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в столице общественный транспорт начал работать по спецпропускам.

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