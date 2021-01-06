Як в церквах Києва на Різдво дотримувалися карантину: з'явилися фото і відео з богослужінь

У київських церквах 6 січня відбулися різдвяні богослужіння, однак не скрізь вони проходили з дотриманням карантинних обмежень.

Кореспондент OBOZREVATEL побував в трьох храмах найбільших українських церков в столиці і дізнався, в яких умовах проходили там богослужіння. Як виявилося, в деяких з них протиепідемічні заходи дотримувалися, в деяких – частково, а в інших – майже ні (щоб подивитися всі фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, в Трапезній церкві Києво-Печерської лаври Української православної церкви Московського патріархату зібралося багато вірян, проте мало хто з них дотримувався соціальної дистанції.

Також багато людей були без захисних масок.

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви люди навпаки дотримувалися дистанції і були в масках. Однак на богослужінні вірян було не дуже багато.

Водночас на вході до церкви була можливість обробити руки антисептиком.

У Михайлівському соборі Православної церкви України віряни були в масках, проте мало хто з них дотримувався соціальної дистанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 7 січня, православні та греко-католики в Україні святкують Різдво Христове – один з найбільших християнських свят.

Цього року святкування проходить в умовах пандемії коронавірусу, в Україні в зв'язку з цим діють карантинні обмеження.

З 8 по 24 січня в країні анонсували більш жорсткі обмеження, однак це рішення 7 січня можуть переглянути.