Як ринки та магазини Києва дотримуються карантину: фоторепортаж

Олексій Тітофф Життя столиці 14:13, 8.01.2021 Оновлено: 14:17, 8.01.2021

В Україні з початком жорсткого карантину (локдауну) в торгово-розважальних центрах і ринках припинили продаж непродовольчих товарів.

Журналісти OBOZREVATEL перевірили, як дотримується заборона на торгівлю в деяких київських магазинах і базарах.

Наприклад, в невеликому ТРЦ в столичному мікрорайоні "Троєщина" є закриті магазини. У супермаркети співробітники плівки закрили товари, які потрапили під заборону продажу.

ТРЦ на Троєщині
Закриті магазини

На одному з ринків все лавки, крім продуктових закриті.

На ринку продають тільки продукти
Працюють тільки продуктові крамниці
Закриті ряди на ринку
Ринок у Києві

Крім того, в тих ТРЦ де є кафе та ресторани, закриті входи для відвідувачів. Їжу можна замовити онлайн або на винос. Кур'єри також очікують замовлень, не заходячи до закладу.

Закриті відділи в ТРЦ
Кур'єри очікують замовлень

Додамо, що нам деякі продавці розповіли, що самі не знають, чи потрібно закривати плівкою заборонені групи товарів і бояться потрапити на штрафи. Тобто їм не зрозуміло, чи досить продавати онлайн і не заклеювати або заклеювати плівкою і продавати онлайн.

Закриті відділи в супермаркеті
Заборонені товари можна придбати онлайн
Товари помістили під плівку
Товари під плівкою
Локдаун в Києві
Деякі супермаркети не використали плівку
Співробітники супермаркету обмотують товари в плівку
Заборонені товари помістили під плівку
Оголошення для покупців
Заборонений вхід для відвідувачів

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 січня, в Україні почався жорсткий карантин проти поширення COVID-19. Українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що буде працювати на локдаун в Україні.

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