Як ринки та магазини Києва дотримуються карантину: фоторепортаж

В Україні з початком жорсткого карантину (локдауну) в торгово-розважальних центрах і ринках припинили продаж непродовольчих товарів.

Журналісти OBOZREVATEL перевірили, як дотримується заборона на торгівлю в деяких київських магазинах і базарах.

Наприклад, в невеликому ТРЦ в столичному мікрорайоні "Троєщина" є закриті магазини. У супермаркети співробітники плівки закрили товари, які потрапили під заборону продажу.

ТРЦ на Троєщині

Закриті магазини

На одному з ринків все лавки, крім продуктових закриті.

На ринку продають тільки продукти

Працюють тільки продуктові крамниці

Закриті ряди на ринку

Ринок у Києві

Крім того, в тих ТРЦ де є кафе та ресторани, закриті входи для відвідувачів. Їжу можна замовити онлайн або на винос. Кур'єри також очікують замовлень, не заходячи до закладу.

Закриті відділи в ТРЦ

Кур'єри очікують замовлень

Додамо, що нам деякі продавці розповіли, що самі не знають, чи потрібно закривати плівкою заборонені групи товарів і бояться потрапити на штрафи. Тобто їм не зрозуміло, чи досить продавати онлайн і не заклеювати або заклеювати плівкою і продавати онлайн.

Закриті відділи в супермаркеті

Заборонені товари можна придбати онлайн

Товари помістили під плівку

Товари під плівкою

Локдаун в Києві

Деякі супермаркети не використали плівку

Співробітники супермаркету обмотують товари в плівку

Заборонені товари помістили під плівку

Оголошення для покупців

Заборонений вхід для відвідувачів

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 січня, в Україні почався жорсткий карантин проти поширення COVID-19. Українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що буде працювати на локдаун в Україні.