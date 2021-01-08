Как рынки и магазины Киева соблюдают карантин: фоторепортаж

В Украине с началом жесткого карантина (локдауна) в торгово-развлекательных центрах и рынках прекратили продажу непродовольственных товаров.

Журналисты OBOZREVATEL проверили, как соблюдается запрет на торговлю в некоторых киевских магазинах и базарах.

Например, в небольшом ТРЦ в столичном микрорайоне "Троещина" есть закрыты магазины. В супермаркете сотрудники пленкой закрыли товары, которые попали под запрет продажи.

ТРЦ на Троещине

Закрытые магазины

На одном из рынков все лавки, кроме продуктовых закрыты.

На рынке продают только продукты

Работают только продуктовые лавки

Закрытые ряды на рынке

Рынок в Киеве

Кроме того, в тех ТРЦ где есть кафе и рестораны, закрыты входы для посетителей. Еду можно заказать онлайн или на вынос. Курьеры также ожидают заказов, не заходя в заведения.

Закрытые отделы в ТРЦ

Курьеры ожидают заказов

Добавим, что нам некоторые продавцы рассказали, что сами не знают, нужно ли закрывать пленкой запрещенные группы товаров и боятся попасть на штрафы. То есть им не понятно, достаточно ли продавать онлайн и не заклеивать или заклеивать пленкой и продавать онлайн.

Закрытые отделы в супермаркете

Запрещенные товары можно приобрести онлайн

Товары поместили под пленку

Товары под пленкой

Локдаун в Киеве

Некоторые супермаркеты не использовали пленку

Сотрудники супермаркета обматывают товары в пленку

Запрещенные товары поместили под пленку

Объявление для покупателей

Запрещенный вход для посетителей

Напомним, что в пятницу, 8 января, в Украине начался жесткий карантин против распространения COVID-19. Украинские супермаркеты заклеили лентами "запрещенку" на период локдауна.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Минздрава Максим Степанов рассказал, что будет работать на локдаун в Украине.