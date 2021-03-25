Віталій Кличко показав у мережі фото свого брата в юності і привітав його з 45-річчям. Фото

У четвер, 25 березня, своє 45-річчя святкує видатний український боксер Володимир Кличко. Його вже встиг оригінально привітати брат, мер Києва Віталій Кличко.

На своїй сторінці у Facebook він опублікував унікальні фото з Володимиром Кличком, відзняті в різному віці.

"У дитинстві я мріяв про брата. І коли мені було майже 5 років, мама мені зробила найкращий подарунок. Маленьким, брат намагався стати як старший. Я пішов у школу – він мріяв скоріше туди потрапити. І став школярем у 6 років", – розповів Кличко.

Він також розповів про цілеспрямованість свого брата.

"Потім, як і у мене, у Володі з'явилася мрія стати боксером і він теж пішов у секцію. Далі вступив до того самого інституту, який закінчував я. І також захистив кандидатську. Ну, і звичайно, брат став чемпіоном світу з боксу. Але він – наполегливіший і завзятіший – зібрав більше за мене чемпіонських поясів", – поділився мер Києва.

Також Віталій Кличко повідомив, що його брат став викладачем в університеті Сент-Галлені (Швейцарія). Крім того, отримав пропозицію викладати курс у Гарварді. Він пише книги, які мотивують мільйони людей у світі бути сильними та успішними та працює над докторською дисертацією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віталій Кличко обурений тим, що кияни не дотримуються умов карантину в громадському транспорті і пригрозив введенням спецперепусток.