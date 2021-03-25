Виталий Кличко показал в сети фото своего брата в юности и поздравил его с 45-летием. Фото

В четверг, 25 марта, свое 45-летие отмечает выдающийся украинский боксер Владимир Кличко. Его уже успел оригинально поздравить брат, мер Киева Виталий Кличко.

На своей странице в Facebook он опубликовал уникальные фото с Владимиром Кличком, снятые в разном возрасте.

"В детстве я мечтал о брате. И когда мне было почти 5 лет, мама мне сделала лучший подарок. Маленьким, брат пытался стать как старший. Я пошел в школу – он мечтал поскорее туда попасть. И стал школьником в 6 лет", – Кличко.

Он также рассказал о целеустремленности своего брата.

"Затем, как и у меня, у Володи появилась мечта стать боксером и он тоже пошел в секцию. Далее поступил в того же института, который заканчивал я. И также защитил кандидатскую. Ну, и конечно, брат стал чемпионом мира по боксу. Но он – настойчивее и задорнее – собрал больше меня чемпионских поясов", - поделился мер Киева.

Также Виталий Кличко сообщил, что его брат стал преподавателем в университете Сент-Галена (Швейцария. И еще получил предложение преподавать курс в Гарварде. Он пишет книги, которые мотивируют миллионы людей в мире быть сильными и успешными и работает над докторской диссертацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Кличко возмущен тем, что киевляне не соблюдают условий карантина в общественном транспорте и пригрозил введением спецпропусков.