У Києві після зими тротуари пішли під землю, а влада обіцяє великі ремонти доріг. Відео

Попри холодний березень, столичні комунальники вже почали ремонтувати дороги і тротуари столиці. Зимовий сезон видався дуже сніжним і холодним, через що стан багатьох доріг погіршився.

Кореспондент OBOZREVATEL оцінив стан столичної інфраструктури після зими і дізнався, які дороги та вулиці відремонтують у 2021 році (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Уже в березні, як тільки зійшов сніг, комунальники взялися реанімувати столичні дороги та тротуари. Зазначимо, в Києві багато вулиць, де замість асфальту покладено бруківку, і вона в багатьох місцях дуже сильно просіла.

У четвер, 25 березня, комунальні служби ремонтували бруківку на вулиці Прорізній, а незабаром вони перейдуть і на сусідні вулиці.

У центрі міста, вперше за цілі десятиліття, намітилася позитивна тенденція – капітально відремонтовані вулиці залишаються цілими навіть після холодної та сніжної зими. Зокрема, це стосується вулиць, які пережили радикальне оновлення у 2018-2020 роках.

Золотоворітська, Покровська, Пушкінська, Ярославів Вал, Івана Франка – в чудовому стані. Асфальт – як новенький. Те ж стосується пішохідних тротуарів і велодоріжок.

Зазначимо, що на цих вулицях нарешті почали ремонтувати окремі історичні будівлі, що роками стояли напівзруйновані.

А ось на вулиці Миколи Лисенка, що йде від Золотих Воріт до Національного театру опери та балету імені Тараса Шевченка, в поганому стані пішохідні тротуари, в окремих місцях плитка пішла під землю. Наприклад, така яма утворилася прямо біля воріт дирекції Південно-Західної залізниці.

Щоправда, деякі провали вже було огороджено, незабаром плитку повинні перекласти.

У комунальній корпорації "Київавтодор" OBOZREVATEL повідомили, що всупереч пандемії Covid-19 капітальні ремонти триватимуть у багатьох районах столиці.

Так у цьому році візьмуться за ремонт вулиці Борщагівської, крім нової дороги там з'явиться нове освітлення і велодоріжки. Нарешті, комунальники завершать радикальне оновлення проспекту Степана Бандери – у 2021 році відремонтують ділянку від Північного моста в напрямку вулиці Олени Теліги.

Зміняться і деякі історичні вулиці – Івана Франка в Шевченківському районі та вулиця Андріївська на Подолі. Тут мають провести повну реконструкцію з облаштуванням нових тротуарів.

Також відремонтують частину вулиці Льва Толстого між вулицями Тарасівська і Василя Липківського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році в Києві повинні відкрити дві станції метро на Виноградар, відкрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом і побудувати новий пішохідний міст у вигляді хвилі на Оболоні.