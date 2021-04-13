В Усика евакуювали машину: розповідаємо, що він порушив
Автомобіль українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО), який він залишив у центрі Києва, евакуювали на законних підставах.
Як розповів OBOZREVATEL один зі співробітників поліції, в цьому випадку спортсмен порушив пункт 15.9 г Правил дорожнього руху України.
"Зупинка забороняється на пішохідних переходах та ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі. Це істотне порушення, яке передбачає евакуацію транспорту. Тобто, дії інспекторів з паркування були законними", – розповів наш співрозмовник.
Крім того, він прокоментував слова Усика про те, що нібито на місці, де був припаркований автомобіль спортсмена, не було будь-яких попереджувальних знаків.
"На фото, яке було розміщено в мережі, чітко видно, що поруч з машиною встановлено знак "Пішохідний перехід" (5.35.2) та є відповідна розмітка на асфальті. Тобто, всі необхідні попередження для водіїв були", – резюмував поліцейський.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
В українського непереможного боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО) за неправильну парковку в Києві евакуювали автомобіль.
Пізніше Telegram-канал Київська платформа евакуації, в якому відслідковуються евакуйовані автомобілі, показав, як забирали авто в українського боксера Олександра Усика (18-0, 13 КО).