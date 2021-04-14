У КМДА розповіли, які важливі дороги відремонтують у столиці

Київські комунальники продовжують оновлювати інфраструктуру в усіх районах міста, незважаючи на кризу і карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу.

Про це, в середу, 14 квітня, заявив мер столиці Віталій Кличко під час пресбрифінгу.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" уже розпочала дорожній сезон. Ми ремонтуємо дороги та мости, що не бачили оновлення по 40-50 років! Сьогодні, зокрема, тривають роботи на вулиці Милославській. Там дорожники влаштували нижній шар асфальтового покриття на частині від вулиці Радунської до вулиці Оноре де Бальзака", – повідомив Віталій Кличко.

За його словами, триває капітальний ремонт і на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі. Там уже влаштовують основу для тротуарів і велодоріжок. Встановлюють нові бордюри. На вулиці Борщагівській теж влаштували нижній шар покриття.

Тривають активні роботи на Пейзажній алеї в історичному центрі столиці. Там оновлюють популярні оглядові майданчики й підпірні стінки, сходи та мережу освітлення. Встановили камери відеоспостереження і тривожну кнопку.

Розпочинають дорожники й завершальний етап реконструкції проспекту Степана Бандери. Також розпочато капітальний ремонт Кільцевої дороги, яка раніше перебувала на балансі області. На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вулиці Луценка – в напрямку Жулян.

Зазначимо, що на оновлювальній ділянці Кільцевої дороги облаштовують також зливові каналізації, яких раніше не існувало.

"Навіть в умовах фінансової кризи, спричиненої пандемією, ми продовжуємо оновлювати інфраструктуру столиці. Об’єкти, що не ремонтували десятиліттями!" – наголосив Віталій Кличко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2021 року в столиці планують відрити автосполучення Подільсько-Воскресенським мостовим переходом, а також дві станції метро у напрямку Виноградаря.