В КГГА рассказали, какие важные дороги отремонтируют в столице

Киевские коммунальщики продолжают обновлять инфраструктуру во всех районах города, несмотря на кризис и карантинные ограничения связанные с пандемией коронавируса.

Об этом в среду, 14 апреля, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время пресс-брифинга.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже начала дорожный сезон. Мы ремонтируем дороги и мосты, которые не видели обновления по 40-50 лет! Сегодня, в частности, продолжаются работы на улице Милославской. Там дорожники устроили нижний слой асфальтового покрытия на части от улицы Радунской до улицы Оноре де Бальзака", – сообщил Виталий Кличко.

По его словам, продолжается капитальный ремонт и на улице Чернобыльской в Святошинском районе. Там уже устраивают основу для тротуаров и велодорожек. Устанавливают новые бордюры. На улице Борщаговской тоже устроили нижний слой покрытия.

Идут активные работы на Пейзажной аллее в историческом центре столицы. Там обновляют популярные обзорные площадки и подпорные стенки, лестницы и сеть освещения. Установили камеры видеонаблюдения и тревожную кнопку.

Начинают дорожники и завершающий этап реконструкции проспекта Степана Бандеры. Также начался капитальный ремонт Окружной дороги, которая ранее находилась на балансе области. На первом этапе обновят участок от Одесской площади до улицы Луценко – в направлении Жулян.

Отметим, что на указанном участке Кольцевой дороги устраивают также ливневые канализации, которых раньше не было.

"Даже в условиях финансового кризиса, вызванного пандемией, мы продолжаем обновлять инфраструктуру столицы. Объекты, которые не ремонтировали десятилетиями!" – отметил Виталий Кличко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, до конца 2021 в столице планируют отрыть автосообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом, а также две станции метро в направлении Виноградаря.