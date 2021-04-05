Uber Shuttle в Києві припинив свою роботу через локдаун

В понеділок, 5 квітня, у Києві на час локадуну припинив свою роботу сервіс Uber Shuttle, який є аналогом маршрутного таксі.

Про це повідомили в пресслужбі компанії Uber.

"У зв’язку з новими нормами карантину ми тимчасово призупиняємо роботу сервісу Uber Shuttle починаючи з 5-го квітня. Ми повідомимо користувачів, як тільки маршрути знову будуть доступними", – написали в компанії.

В Uber пообіцяли користувачам автоматично продовжити термін дії їхнього пакету, як тільки сервіс відновить роботу. З усіх питань також радять звертатися до служби підтримки в додатку.

Зазначимо, що з понеділка, 5 квітня, у Києві запроваджено суворий локдаун та обмежено роботу громадського транспорта.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 5 квітня, столицю скували затори. Через обмеження на проїзд в громадському транспорті в місті різко підскочили ціни на таксі.